Овечко Гавриил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Овечко Яков
Мать: Овечко Елена Марковна
Рождение ребёнка
19.12.1935
Дочь: Мещеряков Зоя Гавриловна
Мать ребёнка: Овечко Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1939
Сын: Овечко Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Овечко Агрепина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечко Агрепина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
23.12.1942