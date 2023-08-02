Овечко Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечко Гавриил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Рождение ребёнка
19.12.1935

Дочь: Мещеряков Зоя Гавриловна

Мать ребёнка: Овечко Агрепина Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Овечко Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Овечко Агрепина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечко Агрепина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
23.12.1942
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