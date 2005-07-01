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Овечко Георгий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1939

Дата смерти

?.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939

Отец: Овечко Гавриил Яковлевич

Мать: Овечко Агрепина Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.07.2005
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