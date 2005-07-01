Овечко Георгий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1939
Дата смерти?.07.2005
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939
Отец: Овечко Гавриил Яковлевич
Мать: Овечко Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.07.2005