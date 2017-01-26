Мещеряков (Мещерякова (Овечко)) Зоя Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков (Мещерякова (Овечко)) Зоя Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

26.01.2017

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: Овечко Гавриил Яковлевич

Мать: Овечко Агрепина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Город Петровск
Смерть
26.01.2017
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