Овечко Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Овечко Яков
Мать: Овечко Елена Марковна
Военная служба
С 07.07.1941 по ?.06.1943
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 58977522-562
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечко Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечко Анна Сергеевна
Смерть
?.06.1943
Участник ВОВ, пропал без вести