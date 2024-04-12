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Овечко Андрей Яковлевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 07.07.1941 по ?.06.1943
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 58977522-562
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечко Анна Сергеевна

Смерть
?.06.1943
Участник ВОВ, пропал без вести
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