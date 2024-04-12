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Кириленко Василий Яковлевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

09.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Нина Петровна

Смерть
09.02.1987
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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