Кириленко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти09.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Рождение ребёнка
30.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1954
Сын: Кириленко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
Рождение ребёнка
11.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириленко Нина Петровна
Смерть
09.02.1987