Кириленко (Карпенко) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1930
Дата смерти31.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930
Рождение ребёнка
30.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1954
Сын: Кириленко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость