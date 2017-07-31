Кириленко (Карпенко) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко (Карпенко) Нина Петровна

Кириленко (Карпенко) Нина Петровна

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.09.1930

Дата смерти

31.07.2017

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930

Отец: Карпенко Петр Симеонович

Мать: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко Василий Яковлевич

Смерть
31.07.2017
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close