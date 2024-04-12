Карпенко Петр Симеонович
Место рождения
Дата рождения18.05.1902
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1902
Бракосочетание
08.02.1921
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Карпенко Агрипина Константиновна
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Кириленко Нина Петровна
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Карпенко Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Карпенко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Военная служба
16.11.1941
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
До 1941
Скотник в колхозе "Комсомолец"
Работа или профессия
До 1941
Скотник в колхозе "Комсомолец"
Смерть
?.04.1943
Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-2579