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Карпенко Петр Симеонович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.05.1902

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1902

Отец: Карпенко Симеон Андреевич

Мать: Карпенко Варвара Васильевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
08.02.1921

Жена: Карпенко Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Карпенко Виктор Петрович

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Карпенко Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Кириленко Нина Петровна

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Карпенко Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Карпенко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Военная служба
16.11.1941
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
До 1941
Скотник в колхозе "Комсомолец"
Работа или профессия
До 1941
Скотник в колхозе "Комсомолец"
Смерть
?.04.1943
Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-2579
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