Кириленко Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1954
Дата смерти07.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954
Рождение ребёнка
02.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.1989
Причина смерти: Болезнь