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Кириленко Павел Васильевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.10.1954

Дата смерти

07.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954

Отец: Кириленко Василий Яковлевич

Мать: Кириленко Нина Петровна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.1989
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
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