Карпенко (Строкань) Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Кириленко Нина Петровна
Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Карпенко Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Карпенко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович
Смерть
1942