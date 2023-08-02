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Карпенко Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1933

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933

Отец: Карпенко Петр Симеонович

Мать: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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