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Карпенко Виктор Петрович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Карпенко Петр Симеонович

Мать: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
15.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
ЦАМО РФ оп-350676,д-4
Ранение
06.02.1942
1 осб 14 осбр
Ранен в бою ЦАМО , Ф - 1798-2-29
Военная служба
С 10.03.1942 по 11.03.1942
Москва, город федерального значения Москва
ЦАМО РФ , Оп-350996,д-11
Похороны
20.08.1942
РСФСР Смоленская обл.,Темкинский р-н д.Дубна,шоссейная дорога 250м,могила-108
ЦАМО РФ , Ф - 1494,оп-2
Смерть
20.08.1942
Селенки, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-1105
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