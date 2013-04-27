Карпенко Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1933
Дата смерти27.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933
Рождение ребёнка
20.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпенко Полина Евтроповна
Рождение ребёнка
04.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпенко Полина Евтроповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2013