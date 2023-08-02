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Строкань Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Строкань Дмитрий Маркович

Мать: Строкань Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпенко Феня Тимофеевна

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Строкань Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Строкань Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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