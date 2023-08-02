Строкань Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпенко Феня Тимофеевна
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Строкань Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Строкань Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно