Кириленко Епистимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Епистимия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириленко Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Кириленко Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щека Наталья Порфирьевна

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Поликарп Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Максим Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Смерть
Неизвестно
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