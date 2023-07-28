Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1888
Дата смерти22.11.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1888
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агафонов София Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Фень Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Марфа
Военная служба
1915
Село Коленковцы укр. Колінківці Герб Герб 48°24′47″ с. ш. 26°07′46″ в. д.HGЯO Страна Украина Область Черновицкая Район Хотинский История и география Первое упоминание 1575 Высота центра 217 м Часовой пояс UTC+2:00, летом UTC+3:00 Население Население 5245 человек (2001) Национальности молдоване, украинцы Конфессии христианство
Должность/Звание пластун Воинская часть 9-й Кубанский пластунский батальон Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. Коленкоуцы Дата события 09.06.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
28.01.1922
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Федоровна
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Кириленко Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Кириленко Степанида Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириленко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1955