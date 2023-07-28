Военная служба

1915

Село Коленковцы укр. Колінківці Герб Герб 48°24′47″ с. ш. 26°07′46″ в. д.HGЯO Страна Украина Область Черновицкая Район Хотинский История и география Первое упоминание 1575 Высота центра 217 м Часовой пояс UTC+2:00, летом UTC+3:00 Население Население 5245 человек (2001) Национальности молдоване, украинцы Конфессии христианство