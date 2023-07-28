Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.06.1888

Дата смерти

22.11.1955

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1888

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кириленко Иван Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агафонов София Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Фень Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Марфа

Военная служба
1915
Село Коленковцы укр. Колінківці Герб Герб 48°24′47″ с. ш. 26°07′46″ в. д.HGЯO Страна Украина Область Черновицкая Район Хотинский История и география Первое упоминание 1575 Высота центра 217 м Часовой пояс UTC+2:00, летом UTC+3:00 Население Население 5245 человек (2001) Национальности молдоване, украинцы Конфессии христианство
Должность/Звание пластун Воинская часть 9-й Кубанский пластунский батальон Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. Коленкоуцы Дата события 09.06.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Бракосочетание
1921

Жена: Кириленко Епистимия Федоровна

Рождение ребёнка
28.01.1922

Сын: Кириленко Павел Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Федоровна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Кириленко Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Степанида Стефановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Степанида Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Александра Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
22.11.1955
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край