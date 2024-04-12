Кириленко Михаил Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кириленко Федор Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кириленко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: Бойченко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Кириленко Пантелей Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Калафат Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Кириленко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Смерть
1935
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно