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Кириленко Михаил Порфирьевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кириленко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кириленко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: Бойченко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Кириленко Пантелей Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Калафат Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Кириленко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1935
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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