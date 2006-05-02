Калафат (Кириленко) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Кириленко) Ольга Михайловна

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.05.1916

Дата смерти

02.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916

Отец: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Работа или профессия
С 1931 по 10.09.1965
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 01.01.1936

Муж: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Дубликат Свидетельства о браке 11-АЯ № 441188 выдан 27.06.1968г отд.ЗАГС Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
10.03.1939

Сын: Калафат Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 15.04.1966 по 01.11.1977
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Уволена по ст.31 КЗОТ РСФСР в связи с выходом на пенсию
Смерть
02.05.2006
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Запись акта № 3325 свидетельство о смерти 11-АГ № 771116 выдано отд.ЗАГС г.Краснодара рФ
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Запись акта № 3325 свидетельство о смерти 11-АГ № 771116 выдано отд.ЗАГС г.Краснодара рФ
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