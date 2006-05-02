Калафат (Кириленко) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.05.1916
Дата смерти02.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Работа или профессия
С 1931 по 10.09.1965
Рождение ребёнка
23.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 01.01.1936
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Дубликат Свидетельства о браке 11-АЯ № 441188 выдан 27.06.1968г отд.ЗАГС Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
10.03.1939
Сын: Калафат Анатолий Леонтьевич
Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 15.04.1966 по 01.11.1977
Уволена по ст.31 КЗОТ РСФСР в связи с выходом на пенсию
Смерть
02.05.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Запись акта № 3325 свидетельство о смерти 11-АГ № 771116 выдано отд.ЗАГС г.Краснодара рФ
Похороны
Неизвестно
Запись акта № 3325 свидетельство о смерти 11-АГ № 771116 выдано отд.ЗАГС г.Краснодара рФ