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Калафат Анатолий Леонтьевич

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.03.1939

Дата смерти

03.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Мать: Калафат Ольга Михайловна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Калафат Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2009
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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