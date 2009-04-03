Калафат Анатолий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1939
Дата смерти03.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Калафат Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2009
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край