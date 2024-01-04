Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти24.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
23.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна
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Бракосочетание
По 01.01.1936
Жена: Калафат Ольга Михайловна
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Дубликат Свидетельства о браке 11-АЯ № 441188 выдан 27.06.1968г отд.ЗАГС Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
10.03.1939
Сын: Калафат Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна
Смерть
24.10.1941
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Валентина Леонтьевна
Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна
Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Похороны
Неизвестно
Мемориал