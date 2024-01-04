Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

24.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
23.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 01.01.1936

Жена: Калафат Ольга Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Дубликат Свидетельства о браке 11-АЯ № 441188 выдан 27.06.1968г отд.ЗАГС Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
10.03.1939

Сын: Калафат Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.10.1941
Надеждино, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: Калафат Ольга Михайловна

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Похороны
Неизвестно
Надеждино, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Мемориал
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