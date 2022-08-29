(Калафат) Валентина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1941
Дата смерти29.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941
Образование
Между 1953 и 1959
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Среднее
Рождение ребёнка
03.11.1965
Сын: Калафат Александр Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бжедуховская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.08.2022
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно