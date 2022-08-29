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(Калафат) Валентина Леонтьевна

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Место рождения

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.11.1941

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941

Отец: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Мать: Калафат Ольга Михайловна

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Образование
Между 1953 и 1959
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Среднее
Рождение ребёнка
03.11.1965

Сын: Калафат Александр Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бжедуховская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
29.08.2022
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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