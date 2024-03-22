Калафат Михаил Серафимович
Место рождения
Дата рождения07.11.1880
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1880
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1880г. /запись № 41 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 209 /
Рождение ребёнка
24.02.1905
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 58 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 18 /
Рождение ребёнка
06.06.1909
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Гладус Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Около 1959
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно