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Калафат Михаил Серафимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.11.1880

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1880

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1880г. /запись № 41 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 209 /
Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Калафат Иван Михайлович

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 58 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 18 /
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Калафат Федор Михайлович

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Гладус Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Калафат Илья Михайлович

Мать ребёнка: Калафат Прасковья Левтировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калафат Прасковья Левтировна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Около 1959
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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