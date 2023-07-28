Калафат Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1905
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна
Бракосочетание
До 1938
Жена: Калафат Мария Ефимовна
Смерть
Около ?.09.1941
Участник ВОВ - пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-79
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна
Военная служба
С 1941 по ?.09.1941
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край