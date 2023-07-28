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Калафат Иван Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.02.1905

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Калафат Михаил Иванович

Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1938

Жена: Калафат Мария Ефимовна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около ?.09.1941
Участник ВОВ - пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-79
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1941 по ?.09.1941
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край