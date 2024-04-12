Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтировна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

27.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: Тохтамыш Левтер Михайлович

Мать: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

ГАДО,Ф-426-1-5 / стр.№ 91 /, м/к 1888г. / зап.№ 7 /.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Калафат Иван Михайлович

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 58 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 18 /
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Калафат Федор Михайлович

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Гладус Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Калафат Илья Михайлович

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Михаил Серафимович

Смерть
27.01.1975
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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