Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтировна
Место рождения
Дата рождения16.01.1888
Дата смерти27.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
ГАДО,Ф-426-1-5 / стр.№ 91 /, м/к 1888г. / зап.№ 7 /.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1905
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 58 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 18 /
Рождение ребёнка
06.06.1909
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Калафат Леонтий / Левтирий / Михайлович
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 306 /
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Гладус Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1975
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно