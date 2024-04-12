Гладус (Калафат) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гладус Борис
Отец ребёнка: Гладус / 1-Й Брак / ?
Развод
По 1975
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
После 1985
Смерть
Около 1985
Причина смерти: Болезнь