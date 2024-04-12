Гладус (Калафат) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладус (Калафат) Елизавета Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба ГАДО ,
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гладус Борис

Отец ребёнка: Гладус / 1-Й Брак / ?

Развод
По 1975

Муж: Гладус / 1-Й Брак / ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас / 2-Й Брак / Степан Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладус / 1-Й Брак / ?

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
После 1985
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Около 1985
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Болезнь
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