Алдатова / 2 - й брак / (Калафат) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова / 2 - й брак / (Калафат) Александра Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Гета Арифовна

Отец ребёнка: Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
По 1937

Муж: Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович

Бракосочетание
После 1945

Муж: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Развод
По 1945

Муж: Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович

Рождение ребёнка
Около 26.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Около 31.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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