Алдатова / 2 - й брак / (Калафат) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Гета Арифовна
Отец ребёнка: Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
По 1937
Бракосочетание
После 1945
Развод
По 1945
Рождение ребёнка
Около 26.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /
Рождение ребёнка
Около 31.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно