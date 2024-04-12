(Калафат) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.05.1907
Дата смерти30.07.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 58 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 18 /
Смерть
30.07.1908
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1908г./ зап.№ 39 /, ГАДО Ф-426-1-11 / стр.№ 122 /
Похороны
31.07.1908
Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-11,/стр.№ 122 /, м/к - 1908г./ зап.№ 39 /