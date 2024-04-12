Тохтамыш Левтер Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Бракосочетание
26.05.1880
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-215,зап.-7,ГАДО,Ф 426-1-3
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Калафат Прасковья Левтировна
Мать ребёнка: Тохтамыш Матрена Дмитриевна
ГАДО,Ф-426-1-5 / стр.№ 91 /, м/к 1888г. / зап.№ 7 /.Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно