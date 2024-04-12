Тохтамыш Михаил Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Михаил Левтерович

Тохтамыш Михаил Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать: Тохтамыш Кирикия

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Аферова Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

Бракосочетание
До 1844

Жена: Тохтамыш Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Тараш София Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Чорабай Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Алтын Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Тохтамыш Левтер Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1868

Дочь: Коссе Кирикия Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна

ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close