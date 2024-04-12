Тохтамыш Михаил Левтерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Тохтамыш Левтер Саввин
Мать: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Аферова Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Тараш София Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Чорабай Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Алтын Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Тохтамыш Левтер Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1868
Дочь: Коссе Кирикия Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Федоровна
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно