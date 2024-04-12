Тохтамыш Левтер Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Мать: Тохтамыш Феодора
Бракосочетание
До 1822
Жена: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Матрона Левтеровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Тохтамыш Михаил Левтерович
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Тохтамышева Василиса Левтерова
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Левтеровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тохтамыш Федор Левтерович
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия
Смерть
До 1863
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно