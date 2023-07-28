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Тохтамыш Савва Тимофеевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Тохтамыш Тимофей

Мать: Тохтамыш Параскева

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
До 1790

Жена: Тохтамыш Феодора

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Тохтамыш Константин Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Тохтамыш Дмитрий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора

Смерть
Неизвестно