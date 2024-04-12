Тохтамыш Харлампий Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Харлампий Саввин

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Феодора

Бракосочетание
До 1830

Жена: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Феодора Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Екатарина Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марфа Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрона Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кирикия Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина

Смерть
Неизвестно
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