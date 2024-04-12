Тохтамыш Харлампий Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Мать: Тохтамыш Феодора
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Феодора Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Екатарина Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марфа Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрона Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Кирикия Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Ильина
Смерть
Неизвестно