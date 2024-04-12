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Тохтамыш Александра Ильина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

27.08.1868

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1830

Муж: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Феодора Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Екатарина Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марфа Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрона Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кирикия Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин

Смерть
27.08.1868
Причина смерти: Несчастный случай-удар грома
Похороны
Неизвестно
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