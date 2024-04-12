Тохтамыш Александра Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти27.08.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Феодора Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Екатарина Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марфа Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрона Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Кирикия Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Саввин
Смерть
27.08.1868
Причина смерти: Несчастный случай-удар грома
Похороны
Неизвестно