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Тохтамыш Иван Харлампьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Тохтамыш Харлампий Саввин

Мать: Тохтамыш Александра Ильина

Бракосочетание
17.06.1867

Жена: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-124,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
23.03.1869

Сын: Тохтамыш Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Тохтамыш / 2-Й Брак / София Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / София Трифоновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цыбик Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тохтамыш Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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