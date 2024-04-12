Тохтамыш Иван Харлампьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
17.06.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-124,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
23.03.1869
Сын: Тохтамыш Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна
Бракосочетание
23.01.1872
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / София Трифоновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цыбик Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно