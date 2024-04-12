Тохтамыш (Аянот) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Аянот Иван Дмитриевич
Мать: Аянот Елена Юрьевна
Бракосочетание
17.06.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-124,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
23.03.1869
Сын: Тохтамыш Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цыбик Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Смерть
Неизвестно