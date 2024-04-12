Аянот Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Елена Юрьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Фотия Ивановна

Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич

Бракосочетание
До 1836

Муж: Аянот Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Кириакия Ивановна

Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Аянот Петр Иванович

Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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