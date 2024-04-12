Аянот Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Фотия Ивановна
Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Кириакия Ивановна
Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Аянот Петр Иванович
Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Тохтамыш Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Аянот Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно