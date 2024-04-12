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Аянот Петр Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Аянот Иван Дмитриевич

Мать: Аянот Елена Юрьевна

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Бракосочетание
06.11.1866

Жена: Аянот Феодора Саввична

Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-95,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
21.08.1867

Сын: Аянот Соломон Петрович

Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична

Крещение
28.08.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-117,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-1-1. | Godparents:Новокаракубские поселяне; Григорий Николаевич Чаробай и София Павловна Балжи
Рождение ребёнка
01.12.1870

Сын: Аянот Филипп Петрович

Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Аянот Иван Петрович

Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична

Рождение ребёнка
18.09.1880

Сын: Аянот Савва Петрович

Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична

Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Аянот Константин Петрович

Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична

Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-105,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
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