Аянот Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1845
Отец: Аянот Иван Дмитриевич
Мать: Аянот Елена Юрьевна
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Бракосочетание
06.11.1866
Жена: Аянот Феодора Саввична
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-95,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
21.08.1867
Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична
Крещение
28.08.1867
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-117,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-1-1. | Godparents:Новокаракубские поселяне; Григорий Николаевич Чаробай и София Павловна Балжи
Рождение ребёнка
01.12.1870
Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Аянот Иван Петрович
Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична
Рождение ребёнка
18.09.1880
Сын: Аянот Савва Петрович
Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
29.03.1883
Сын: Аянот Константин Петрович
Мать ребёнка: Аянот Феодора Саввична
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-105,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно