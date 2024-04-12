Аянот Савва Петрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1880
Дата смерти03.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1880
Отец: Аянот Петр Иванович
Мать: Аянот Феодора Саввична
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Похороны
03.02.1883
Смерть
03.02.1883
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-132,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-4