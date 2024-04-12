Аянот (Цыбик) Феодора Саввична
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
06.11.1866
Муж: Аянот Петр Иванович
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-95,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
21.08.1867
Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1870
Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Аянот Иван Петрович
Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1880
Сын: Аянот Савва Петрович
Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-206,лист-36,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
29.03.1883
Сын: Аянот Константин Петрович
Отец ребёнка: Аянот Петр Иванович
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-105,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно