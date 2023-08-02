Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
25.01.1899
Муж: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1899
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
08.12.1900
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: (Цыбик) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: (Цыбик) София Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
22.01.1907
Сын: Цыбик Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
07.05.1909
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1911
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
17.06.1913
Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриеввна
Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич
Смерть
Неизвестно