Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Мать: Тохтамыш (Аянот) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
25.01.1899

Муж: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Цыбик Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Цыбик Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: (Цыбик) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: (Цыбик) София Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Цыбик Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
07.05.1909

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Цыбик Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
17.06.1913

Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриеввна

Отец ребёнка: Цыбик Дмитрий Ильич

Смерть
Неизвестно

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