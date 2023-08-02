Цыбик Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбик Дмитрий Ильич

Цыбик Дмитрий Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1878

Отец: Цыбик Илья Николаевич

Мать: Цыбик (Пина) Ирина Анастасовна /Христофоровна/

Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Цыбик Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Цыбик Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: (Цыбик) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: (Цыбик) София Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Цыбик Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1909

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Цыбик Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1913

Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриеввна

Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.