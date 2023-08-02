Цыбик Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения16.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1878
Бракосочетание
25.01.1899
Рождение ребёнка
01.10.1899
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1900
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: (Цыбик) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: (Цыбик) София Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1907
Сын: Цыбик Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1909
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1911
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1913
Дочь: (Цыбик) Елена Дмитриеввна
Мать ребёнка: Цыбик (Тохтамыш) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно