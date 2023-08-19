Тохтамыш / 2-й брак / (Хараджия) София Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш / 2-й брак / (Хараджия) София Трифоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.10.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1872

Муж: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Смерть
18.10.1875
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно