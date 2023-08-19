Тохтамыш / 2-й брак / (Хараджия) София Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.10.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Тохтамыш-Сарбаш Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Смерть
18.10.1875
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно