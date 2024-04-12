Тохтамыш Павел Харлампиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти22.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Пичахчи Кирикия Павловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1865
Сын: Тохтамыш Харлампий Павлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна
Бракосочетание
01.04.1868
Жена: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
20.02.1869
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1871
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Харт Александра Павловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1879
Дочь: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Донанахай Ксения Павловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна
Смерть
22.03.1900
Причина смерти: Болезнь-паралич
Похороны
Неизвестно