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Тохтамыш Павел Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

22.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Тохтамыш Харлампий Саввин

Мать: Тохтамыш Александра Ильина

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна

Бракосочетание
До 1862

Жена: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Пичахчи Кирикия Павловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1865

Сын: Тохтамыш Харлампий Павлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна

Бракосочетание
01.04.1868

Жена: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
20.02.1869

Сын: Тохтамыш Федор Павлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
12.07.1871

Сын: Тохтамыш Андрей Павлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Харт Александра Павловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
16.01.1879

Дочь: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Донанахай Ксения Павловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Андреевна

Смерть
22.03.1900
Причина смерти: Болезнь-паралич
Похороны
Неизвестно
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