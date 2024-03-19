Тохтамыш Ефимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Ефимия Афанасьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

19.10.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Бракосочетание
До 1862

Муж: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
01.06.1865

Сын: Тохтамыш Харлампий Павлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Смерть
19.10.1866
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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