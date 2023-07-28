Тохтамыш Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Пичахчи Кирикия Павловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Бракосочетание
01.04.1868
Рождение ребёнка
20.02.1869
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Рождение ребёнка
12.07.1871
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Харт Александра Павловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Рождение ребёнка
16.01.1879
Дочь: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Донанахай Ксения Павловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич
Смерть
Неизвестно