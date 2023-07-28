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Тохтамыш Елена Андреевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Пичахчи Кирикия Павловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Бракосочетание
01.04.1868

Муж: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
20.02.1869

Сын: Тохтамыш Федор Павлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
12.07.1871

Сын: Тохтамыш Андрей Павлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Харт Александра Павловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
16.01.1879

Дочь: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Донанахай Ксения Павловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Смерть
Неизвестно