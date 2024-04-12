Фунотова/Фонотов/ (Тохтамыш) Евфимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотов/ (Тохтамыш) Евфимия Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.01.1879

Дата смерти

09.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1879

Отец: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Мать: Тохтамыш Елена Андреевна

Бракосочетание
25.01.1899

Муж: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
20.04.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Фуното/фонотов/ Константин Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Варвара Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Смерть
09.04.1916
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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