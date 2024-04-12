Фунотова/Фонотов/ (Тохтамыш) Евфимия Павловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1879
Дата смерти09.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1879
Бракосочетание
25.01.1899
Рождение ребёнка
20.04.1901
Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
23.10.1903
Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Фуното/фонотов/ Константин Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.09.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Варвара Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич
Смерть
09.04.1916
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно