Фуното/Фонотов/ Харлампий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879
Бракосочетание
25.01.1899
Рождение ребёнка
20.04.1901
Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
23.10.1903
Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Мария Харлампиевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Фуното/фонотов/ Константин Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Варвара Харлампиевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна
Бракосочетание
30.05.1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Фонотов Антон Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анастасия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно