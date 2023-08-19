Фуното/Фонотов/ Харлампий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ Харлампий Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Жена

1879 г.р.
Около 1891 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
22.05.1879

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотов/ Варвара Харлампиевна

Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Мария Харлампиевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Фуното/фонотов/ Константин Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Варвара Харлампиевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотов/ Евфимия Павловна

Бракосочетание
30.05.1916

Жена: Фунотова/фонотова/ Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фонотов Антон Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Анастасия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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