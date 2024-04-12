Фунотова/Фонотов/ (Патуш) Варвара Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотов/ (Патуш) Варвара Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

05.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1873

Муж: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Феодора Георгиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
27.11.1876

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
22.05.1879

Сын: Фуното/фонотов/ Харлампий Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.10.1881

Сын: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
11.10.1881

Дочь: Феодора Георгиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Фунотова/фонотов/ Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Фуното/фонотов/ Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Фуното/фонотов/ Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Фуното/фонотов/ Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Смерть
05.01.1898
Причина смерти: Болезнь -водянка
Похороны
Неизвестно
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