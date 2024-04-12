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Тохтамыш Константин Саввин

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Феодора

Бракосочетание
До 1837

Жена: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Тохтамыш Юрий Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Тохтамыш Георгий Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тохтамыш Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тохтамыш Илья Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тохтамыш Андрей Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тохтамыш Савва Константинович

Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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