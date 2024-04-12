Тохтамыш Константин Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Мать: Тохтамыш Феодора
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Тохтамыш Юрий Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Тохтамыш Георгий Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Тохтамыш Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тохтамыш Илья Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Тохтамыш Андрей Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тохтамыш Савва Константинович
Мать ребёнка: Тохтамыш Василиса Юрьевна
Смерть
Неизвестно