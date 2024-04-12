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Тохтамыш Василиса Юрьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

10.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1837

Муж: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Тохтамыш Юрий Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Тохтамыш Георгий Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тохтамыш Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тохтамыш Илья Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тохтамыш Андрей Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тохтамыш Савва Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин

Смерть
10.08.1869
Причина смерти: Болезнь- чахотка
Похороны
Неизвестно
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