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Тохтамыш Афанасий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тохтамыш Константин Саввин

Мать: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Рождение ребёнка
29.11.1863

Сын: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
До 1863

Жена: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Калафат Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.12.1873

Сын: Тохтамыш Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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