Тохтамыш Афанасий Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
29.11.1863
Сын: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Калафат Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.12.1873
Сын: Тохтамыш Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно